Из Ростова-на-Дону впервые запустят поезд «Зимняя сказка» в резиденцию Деда Мороза

Жители Ростова-на-Дону смогут впервые отправиться в путешествие в резиденцию Деда Мороза на специальном поезде «Зимняя сказка». Информацию об этом представили представители РЖД.

Уникальный туристический поезд, направляющийся в Великий Устюг, где живет Дед Мороз, впервые проследует через донскую столицу в декабре и январе. Отправление поезда запланировано из Минеральных Вод, при этом остановки предусмотрены в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Маршрут «Зимней сказки» представляет собой кольцо с запланированными остановками в Великом Устюге и Нижнем Новгороде для проведения экскурсий.

Отправления запланированы на 7, 15, и 23 декабря, а также 2 января.

Помимо проездного документа на поезд, пассажирам предлагается возможность приобрести комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии в городах следования.
Фото: РЖД
