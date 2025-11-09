В Ростове запретят на парковку и остановку транспортных средств на Батуринской

Фото: DonDay

В Ростове-на-Дону с 29 ноября будет введен запрет на парковку и остановку транспортных средств на улице Батуринской.Данные меры вводятся с целью оптимизации дорожного движения и повышения его эффективности. Информация об этом поступила из Департамента автодорог и организации дорожного движения.Согласно новым правилам, возле домов с номерами 2-8/12 будет действовать ограничение на остановку и стоянку в период с 8 утра до 8 вечера.Стоит отметить, что с той же даты, 29 ноября, на улице Пескова вступит в силу запрет на остановку и стоянку грузового транспорта вдоль здания под номером 1/9. Эта мера необходима для обеспечения беспрепятственного и безопасного движения автобусов вблизи конечной остановки "Станция Первомайская".