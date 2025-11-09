Жители Таганрога остались без электричества из-за пожара на электроподстанции
В Таганроге сегодня, 9 ноября, произошло отключение электричества в связи с пожаром на электроподстанции, расположенной по адресу: ул. Спортивная, 111.
По словам мэра города Светланы Камбуловой, подача электроэнергии будет возобновлена ориентировочно в течение пары часов.
На данный момент пожарные смогли остановить распространение огня, который охватил территорию 30 кв. метров. Сведений о раненых или погибших не поступало.