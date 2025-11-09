Новости
Жители Таганрога остались без электричества из-за пожара на электроподстанции

В Таганроге сегодня, 9 ноября, произошло отключение электричества в связи с пожаром на электроподстанции, расположенной по адресу: ул. Спортивная, 111.

По словам мэра города Светланы Камбуловой, подача электроэнергии будет возобновлена ориентировочно в течение пары часов.

На данный момент пожарные смогли остановить распространение огня, который охватил территорию 30 кв. метров. Сведений о раненых или погибших не поступало.
Фото: Соцсети
