В Таганроге пропал без вести 88-летний мужчина

В Ростовской области ведутся поиски 88-летнего Александра Коржа, о местонахождении которого ничего не известно с 8 ноября. В указанный день пожилой мужчина покинул свой дом в Таганроге, отправившись на прогулку. Обеспокоенные родственники обратились за содействием к правоохранительным органам и добровольцам после того, как Александр не вернулся домой в оговоренное время.

Приметы пропавшего: рост приблизительно 176 сантиметров и худощавое телосложение, седые волосы, глаза серо-зеленого цвета.

В момент исчезновения на нем были: синяя рубашка с длинным рукавом, нижняя майка, кальсоны и черные кеды.

Если вам что-либо известно о местонахождении данного человека, пожалуйста, позвоните по телефону горячей линии 8 800 700 54 52.
Фото: Лиза Алерт
