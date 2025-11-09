Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

8 ноября в Ростовской области были ликвидированы четыре пожара техногенного характера

8 ноября в Ростовской области были ликвидированы четыре пожара техногенного характера

В Ростовской области 8 ноября пожарные расчеты потушили четыре техногенных возгорания. Помимо этого, спасатели три раза привлекались для ликвидации последствий автомобильных аварий.

Всего для проведения операций на местах происшествий привлекались 48 специалистов и 12 единиц специальной техники.

Следует отметить, что в течение дня на территории области прогнозируется туман. Ранее в связи с ожидаемым туманом для Ростовской области был введен "желтый" уровень метеоопасности. В ночные часы в северных районах области возможно похолодание до -2 градусов.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.