8 ноября в Ростовской области были ликвидированы четыре пожара техногенного характера

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 8 ноября пожарные расчеты потушили четыре техногенных возгорания. Помимо этого, спасатели три раза привлекались для ликвидации последствий автомобильных аварий.Всего для проведения операций на местах происшествий привлекались 48 специалистов и 12 единиц специальной техники.Следует отметить, что в течение дня на территории области прогнозируется туман. Ранее в связи с ожидаемым туманом для Ростовской области был введен "желтый" уровень метеоопасности. В ночные часы в северных районах области возможно похолодание до -2 градусов.