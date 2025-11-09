С 15 ноября в Ростовской области вступает в силу сезонный запрет на лов рыбы

Фото: DonDay

С 15 ноября на территории Ростовской области вводится временное ограничение на любительскую и спортивную рыбалку. Азово-Черноморским управлением Росрыболовства до рыболовов области доведена информация об этом запрете.Вне зависимости от времени года рыбная ловля запрещена в искусственно созданных водоемах, включая мелиоративные каналы, обводненные карьеры и пруды (если на них не оформлено право собственности). Запрещается рыбная ловля вблизи гидротехнических сооружений, в пределах их охранных зон, а также в зоне мостов и рыбоходных каналов. Аналогичные ограничения действуют в отношении водоемов, каналов и их участков, используемых для товарного выращивания рыбы и водных биоресурсов.Правила рыболовства в местах аквакультуры определяются федеральным законодательством. В случае выращивания в водоеме определенных видов рыбы или ракообразных, их изъятие из среды обитания запрещено, однако разрешен сбор моллюсков и водных растений.Запрещается использование не прошедших регистрацию плавательных средств для осуществления рыболовства. Передвижение на лодках с мотором ограничено в определенных местах и в установленные периоды времени.Напоминаем также о запрете на вылов ряда водных биоресурсов. Круглогодично запрещен вылов судака и берша в реке Дон (от Цимлянской плотины до устья) и его притоках (исключая Веселовское и Пролетарское водохранилища на реке Маныч), а также в Азовском море. С 15 ноября и до 31 марта действует запрет на добычу раков в реке Койсуг (от ее устья до впадения реки Чмутовой). Запрещено изъятие из естественной среды обитания видов рыб, занесенных в Красную книгу (азовская белуга, шип, стерлядь, вырезуб), а также их икры.С середины ноября вводится запрет на рыбную ловлю в зимовальных ямах. В Таганрогском заливе Азовского моря разрешена рыбалка с берега или на удалении до полутора километров от береговой линии. Подводная охота с применением специальных устройств запрещена. Разрешается осуществлять лов рыбы только с берега, используя удочку с поплавком, оснащенную единственным крючком, или спиннинговую снасть. Указанные ограничения будут действовать до конца марта следующего года.Рыбная ловля запрещена в следующих водных объектах и их частях: в Миусском лимане (от моста возле Николаевки до моста на трассе Таганрог - Мариуполь); на реке Дон (от Кочетовского гидроузла до пристани "Кочетовской", а также на расстоянии 500 метров ниже по течению от гидроузлов Николаевского и Константиновского в местах впадения каналов); в радиусе полукилометра от теплого канала Новочеркасской ГРЭС и устья реки Маныч; в рукаве Каланча (от западной границы хутора Дугино до разделения на рукав Большая Кутерьма); в несудоходных реках, имеющих протяженность менее 10 километров (с использованием моторных плавсредств); в радиусе 500 метров от водосбросного сооружения Болотовского водохранилища; в определенных заливах Цимлянского водохранилища (балки Большая Садковка, Малая Садковка, Куцая, Бугинская и залив Балка Соленая); на реке Северский Донец (от пристани Усть-Быстрянской до переправы у станицы Бронницкой).