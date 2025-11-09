На новой рабочей неделе ноября Ростовскую область накроют мощные магнитные бури

Фото: Нейросеть

В начале новой ноябрьской рабочей недели Ростовскую область ожидает воздействие сильных геомагнитных возмущений. По информации от специалистов из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 10 ноября вновь ожидается всплеск солнечной активности.Активность магнитосферы будет наблюдаться в течение утренних часов с 6:00 до 9:00 и затем с полудня до 18:00. В промежутке с 9 утра до полудня прогнозируется магнитная буря, достигающая уровня G1.7.Следует отметить, что в конце прошлой недели, в пятницу и субботу, на Донской регион обрушилась одна из самых мощных магнитных бурь текущего года. Траектория движения плазмы имеет сходство с той, что предшествовала экстремальной магнитной буре уровня G5, произошедшей 11-12 мая прошлого года. Тогда Земля подверглась одновременному воздействию нескольких выбросов, которые, объединившись в пути, образовали структуру беспрецедентного размера. Эксперты предполагают, что буря 10 ноября будет обладать сопоставимой интенсивностью.В периоды геомагнитных возмущений люди, чувствительные к изменениям погоды, могут испытывать ухудшение самочувствия. Особенно подвержены негативному воздействию лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также те, кто перенес инфаркты, инсульты, страдает от гипертонии или подвержен гипотонии.Медики рекомендуют в такие дни избегать чрезмерных нагрузок, уделять больше времени отдыху и прогулкам на свежем воздухе. Также рекомендуется воздержаться от употребления тяжелой пищи и кофеинсодержащих напитков.