В Ростовской области пенсионерка задохнулась едким дымом во время пожара

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области пожилая женщина погибла от отравления угарным газом во время пожара, о чем сообщили в региональном управлении МЧС.Несчастный случай произошел в поселке Зимовники, 8 ноября. Возгорание возникло в ванной комнате частного дома, расположенного на улице Дружбы. Из-за обильного задымления, 77-летняя хозяйка дома не сумела покинуть охваченное пламенем строение. К моменту прибытия пожарных, огонь распространился на площади в один квадратный метр.На место происшествия были направлены семь сотрудников пожарной службы и две единицы специализированной техники. К сожалению, прибывшие спасатели обнаружили тело погибшей пенсионерки. Согласно информации ведомства, причиной возгорания послужило небрежное обращение с огнем.