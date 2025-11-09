Новости
Главный тренер «Ростова» оценил результат команды после матча с Сочи

По окончании матча 15-го тура Мир РПЛ, где "Ростов" вырвал победу у "Сочи", наставник ростовской команды Джонатан Альба поделился своими мыслями об игре. Встреча состоялась на сочинской арене "Фишт" и завершилась скромной победой гостей с результатом 1:0.

Альба подчеркнул, что в первом отрезке игры его футболисты показали хороший уровень игры. "Мы создавали опасные моменты, но нам нужно лучше использовать свои шансы, чтобы игра шла проще", - прокомментировал он. Вторая половина игры, по его мнению, оказалась более напряжённой, с эпизодами, представлявшими угрозу воротам "Ростова", чего не было в первой половине. "Несмотря на сложности во втором тайме, команда показала свой боевой дух и достигла желаемого результата. Отлично сработано! Продолжаем двигаться к новым вершинам", - заключил главный тренер "Ростова".

Единственный и решающий мяч в этой игре забил Кирилл Щетинин на 40-й минуте. Благодаря этому успеху "Ростов" заработал 18 очков по итогам первой половины чемпионата и поднялся на девятое место в турнирной таблице.
Фото: ФК Ростов
