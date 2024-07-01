Предприниматель из Ростова выплатит компенсацию «Союзмультфильму» за авторские права «Чебурашки»

Фото: Дондей

Ростовский индивидуальный предприниматель выплатит компенсацию за авторские права «Чебурашки». Сумма компенсации составляет 10 тысяч рублей.ИП нарушил авторские права, используя в своих целях изображение «Чебурашки». Киностудия «Союзмультфильм» узнала об этом. Она обратилась в суд и запросила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.Однако позже «Союзмультфильм» уменьшил сумму. Вероятно, студия и индивидуальный предприниматель договорились о компенсации в размере 10 тысяч рублей.Арбитражный суд Ростовской области утвердил мирное соглашение и закрыл дело.