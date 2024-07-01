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Предприниматель из Ростова выплатит компенсацию «Союзмультфильму» за авторские права «Чебурашки»

Предприниматель из Ростова выплатит компенсацию «Союзмультфильму» за авторские права «Чебурашки»
Ростовский индивидуальный предприниматель выплатит компенсацию за авторские права «Чебурашки». Сумма компенсации составляет 10 тысяч рублей.

ИП нарушил авторские права, используя в своих целях изображение «Чебурашки». Киностудия «Союзмультфильм» узнала об этом. Она обратилась в суд и запросила компенсацию в размере 50 тысяч рублей.

Однако позже «Союзмультфильм» уменьшил сумму. Вероятно, студия и индивидуальный предприниматель договорились о компенсации в размере 10 тысяч рублей.

Арбитражный суд Ростовской области утвердил мирное соглашение и закрыл дело.
Фото: Дондей
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