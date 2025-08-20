Новости
Союзмультфильм подал в суд на донского предпринимателя за нарушение авторских прав

"Союзмультфильм" обратился в судебные органы с иском против предпринимателя, ведущего деятельность в Ростовской области. Предприниматель из Таганрога специализировался на изготовлении печатной продукции и оказании полиграфических услуг. Согласно материалам дела, в производимых им товарах были неправомерно использованы изображения популярных персонажей "Союзмультфильма", таких как Волк, Пёс и попугай Кеша. Разрешение на использование этих образов бизнесмен не получал.

В результате киностудия инициировала судебное разбирательство в Арбитражном суде Ростовской области, обвиняя предпринимателя в нарушении авторских прав. "Союзмультфильм" требует от предпринимателя из Ростовской области выплаты компенсации в размере 100 тысяч рублей.
