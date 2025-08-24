Киностудия «Союзмультфильм» отсудила у донского магазина 80 тысяч за сумки с Чебурашкой

Фото: Donday

Студия "Союзмультфильм" одержала победу в судебном споре с торговой точкой из Ростова-на-Дону, в результате чего ей присудили 80 тысяч рублей в виде компенсации за неправомерное применение образа Чебурашки на сумках. Данные сведения отражены в материалах Арбитражного суда Ростовской области.Предпринимательница, осуществлявшая деятельность в Ростове-на-Дону, была признана нарушительницей прав на интеллектуальную собственность. По постановлению судебной инстанции, она должна выплатить 30 тысяч рублей за незаконное использование зарегистрированных торговых марок, а также еще 30 тысяч за нарушение авторских прав на визуальные образы "Львенка" и персонажей из мультипликационного фильма о Чебурашке и Крокодиле Гене.В дополнение к этому, суд обязал возместить затраты на приобретение контрафактной продукции, почтовые отправления и оплату государственной пошлины. В конечном итоге общая сумма выплат составит более 80 тысяч рублей.