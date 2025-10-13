На Солнце произошло сразу 15 вспышек за сутки

Фото: DonDay.ru.

На Солнце произошло 15 вспышек. Об этом рассказали специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Событие произошло с полуночи до вечера 13 октября. Из них три вспышки оказались сильными. Явление спровоцировало магнитные бури.В течение 13 октября геомагнитные удары достигли балла G1.- На Солнце, крути не крути, а полноценный системный всплеск, и остается только его отслеживать. Отклик геомагнитных индексов пойдет примерно с среды, может быть четверг,- пишут специалисты.Метеозависимым людям стоит подготовиться. Лучше не пренебрегать большим количеством кофе и сократить нагрузки.