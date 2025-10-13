В Ростове в переходе у филармонии появились ржавчина и трещины в потолке

Фото: Дондей

Жители Ростова обеспокоены состоянием подземного перехода у филармонии. Фотографиями тоннеля на улице Большой Садовой они поделились 13 октября.Прогуливаясь по центру донской столицы, горожане были неприятно удивлены состоянием перехода. Проходя по подземке, они почувствовали, что им на головы начала капать вода. Подняв глаза, ростовчане обомлели. Весь потолок был в ржавчине, коррозия уже съела почти все металлические перегородки. Во время дождей в прохудившемся потолке из дыр капает вода прямо на головы людям.Ростовчане беспокоятся не только за состояние перехода, но и прохожих. В любой момент конструкции могут обрушиться на людей. Уже сейчас ходить по подземному переходу становится небезопасно.Добавим, что в августе вандалы разрисовали несмываемой краской стены перехода, оставив различные надписи. Их до сих пор не отмыли. Теперь внешний вид перехода портит и заржавевший потолок.