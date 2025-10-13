Новости
В Белой Калитве возбуждено уголовное дело после убийства 19-летнего парня

В Белой Калитве после убийства 19-летнего парня завели уголовное дело. Страшные события произошли ночью 13 октября на Театральной площади.

Известно, что 35-летний мужчина и Максим Ч. спорили о чем-то. Из-за конфликта мужчина ударил ножом 19-летнего Максима Ч. в грудь. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.

В пресс-службе СУ СКР по Ростовской области сообщили, что решается вопрос об аресте подозреваемого. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

По информации издания Donday, Максим был единственным ребенком в семье.
Фото: DonDay
