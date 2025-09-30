Суворовский принял традиционный велозаезд ROSTOV MTB CUP

Фото: Яна Щербинина.

В прошлое воскресенье в Суворовском районе Ростова-на-Дону состоялся традиционный велозаезд ROSTOV MTB CUP. Этот осенний турнир стал уже одиннадцатым по счёту и прошёл на велотрассе в парке им. 70-летия Победы. Эта трасса была создана шесть лет назад застройщиком «ВКБ-Новостройки». Летом 2025 года трассу улучшили: было заасфальтировано около 450 кв. метров памп-трека. Это позволило значительно увеличить скорость, повысить сложность прохождения дистанции. Работы по улучшению взял на себя застройщик, а проектированием трассы занимался известный мастер горного велосипеда Василий Гвоздев.С 2019 года велотрасса Суворовского привлекает велосипедистов – как любителей, так и профессионалов. Руководитель велосипедного клуба ROSTOV MTB CUP Илья Кругляк отмечает, что с каждым годом на трассе появляются новые элементы, а это не только увеличивает сложность соревнований, но и делает эту трассу уникальной на юге России.Илья Кругляк поделился планами развития трассы, отметив, что организаторы стремятся ежегодно обновлять ее и добавлять новые препятствия. В качестве примера он привёл новую ритм-секцию, которую недавно заасфальтировали. Он также рассказал, что сегодня в гонку для взрослых впервые включено прохождение нового большого велосипедного моста, подобных которому нет на Северном Кавказе. По отзывам спортсменов, это препятствие оказалось великолепным.Регистрация участников проходила у сцены. Именно там был дан старт и первому велозабегу - для самых маленьких спортсменов, в возрасте до пяти лет. Малышам на беговелах предстояло преодолеть дистанцию в 150 метров и продемонстрировать не только дисциплину, но и спортивный характер.Семья Курячих прибыла этим утром в Суворовский из Железнодорожного района Ростова. Их сыну Макару скоро исполнится четыре года, но он уже не новичок в гонках на беговелах.Мама юного участника рассказала, что в районе их жилого комплекса хорошо развита беговельная культура: много детей с радостью бегают по большой территории. Она добавила, что в этих соревнованиях они участвуют уже второй раз. В прошлых состязаниях они победили и надеются, что в этом году им удастся снова это сделать.Организаторы мероприятия распределили малышей по возрастным группам, стараясь максимально собрать в каждой группе участников одного возраста. Для детей постарше, которые приехали уже на велосипедах, длина трассы составляла почти 1 км. Участникам в возрасте от девяти лет предстояло преодолеть полтора километра.Протяженность основной дистанции, включающей главные препятствия, по традиции составила 4,6 км. В этом велозаезде принимали участие подростки от пятнадцати лет, а также взрослые.Застройщик не только организовал вкусный обед и обеспечил прекрасное настроение, но и разместил возле сцены информационную стойку.Руководитель центра продаж Каринэ Ганжина отметила, что многие из тех, кто пришёл в этот день на велозабег, могут быть заинтересованы в увеличении своей жилплощади на беспрецедентных условиях, предлагаемых застройщиком.Каринэ Ганжина рассказала, что на данный момент скидка на квартиру может достигать 24%, а ставка по семейной ипотеке для семей, имеющих детей младше семи лет, составляет от 3,5%. Для тех, у кого нет детей этого возраста, застройщик предлагает ипотеку под 11–12% годовых. Она также добавила: если кто-то не планирует покупать квартиру, но у него есть знакомые, готовые к покупке, компания может предложить бонус в 30 тысяч рублей по программе «Приведи друга».В осенней велогонке ROSTOV MTB CUP 2025 приняли участие спортсмены из Батайска, Азова, Аксая, а также представители других регионов. По итогам состязаний все велосипедисты, завоевавшие призовые места (1-е, 2-е и 3-е), были награждены специальными дизайнерскими медалями, денежными призами и подарками от «ВКБ-Новостройки», являющегося бессменным спонсором турнира.Информация о победителях, а также фото- и видеоматериалы доступны по ссылке: https://vk.com/rostovmtbcup