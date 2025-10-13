Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Число ландшафтных пожаров в Ростовской области снизилось на 25%

Число ландшафтных пожаров в Ростовской области снизилось на 25%
Число ландшафтных пожаров в Ростовской области снизилось на 25%. Итоги прохождения пожароопасного периода подвели 13 октября на пресс-конференции.

За текущий год в регионе насчитывается 1808 ландшафтных пожаров. Это на 600 возгораний или на 25% меньше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году таких происшествий насчитывалось 2480.

Снижение заметно и в данных по площади распространения возгорания. Если год назад огонь успели охватить 163 гектара, то в этом году - 103 гектара. Разница в 60 гектаров или 36%.

Больше всего происшествий зафиксировано в Сальском, Аксайском, Миллеровском, Неклиновском, Зерноградском, Мясниковском и Чертковском районах, а также в городе Ростове.

Замначальника регионального ГУ МЧС России Владимир Завер рассказал, что основными причинами возникновения ландшафтных пожаров являются неосторожное обручение с огнем, порывы линий электропередач из-за ветра и результат падения обломков беспилотных летательных аппаратов.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.