Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Число ландшафтных пожаров в Ростовской области снизилось на 25%. Итоги прохождения пожароопасного периода подвели 13 октября на пресс-конференции.За текущий год в регионе насчитывается 1808 ландшафтных пожаров. Это на 600 возгораний или на 25% меньше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году таких происшествий насчитывалось 2480.Снижение заметно и в данных по площади распространения возгорания. Если год назад огонь успели охватить 163 гектара, то в этом году - 103 гектара. Разница в 60 гектаров или 36%.Больше всего происшествий зафиксировано в Сальском, Аксайском, Миллеровском, Неклиновском, Зерноградском, Мясниковском и Чертковском районах, а также в городе Ростове.Замначальника регионального ГУ МЧС России Владимир Завер рассказал, что основными причинами возникновения ландшафтных пожаров являются неосторожное обручение с огнем, порывы линий электропередач из-за ветра и результат падения обломков беспилотных летательных аппаратов.