В Ростовской области за 54,5 млн продают имущественный комплекс и землю РЖД

Фото: РТС-Тендер

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже имущественного комплекса РЖД стоимостью 54,5 миллиона рублей. Соответствующее объявление о проведении торгов опубликовано на электронной площадке РТС-тендер.На продажу выставлены пять строений нежилого назначения и земельный надел, расположенные в поселке Гигант Сальского района. Начальная цена лота составляет 54,5 миллиона рублей.Покупателям предлагается приобрести пять нежилых объектов недвижимости и участок земли в поселке Гигант Сальского района. Объекты находятся в приемлемом состоянии, однако требуют проведения косметического ремонта фасадов и внутренних помещений. Удобное месторасположение обеспечивает быстрый доступ к станции Трубецкой и остановке общественного транспорта.Заявки на участие принимаются до 7 ноября. Определение победителя торгов запланировано на 18 дней позже даты окончания приема заявок.