Фото: ВТБ.

Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного решением Наблюдательного совета от 30 июля 2025 года. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг направлено реестродержателем ВТБ в Банк России 30.09.2025.В рамках дополнительной эмиссии банк разместил 1 250 484 389,5934 обыкновенных акций по цене 67 рублей 00 копеек за одну акцию на общую сумму 83 782 454 102,76 рублей.Из них 81 317 544,5934 акции оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 1 169 166 845 штук размещены на бирже по открытой подписке, в том числе среди крупнейших российских институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды и управляющие компании.«Проведенное SPO позволит банку не только усилить капитальную базу, но и расширить круг миноритарных акционеров, которые стали мощной силой на российском фондовом рынке. Теперь доля акций в свободном обращении составляет более 49%. Структура акций в свободном обращении максимально диверсифицирована: доля каждого из акционеров не является значительной. Рассчитываем, что дальнейший рост бизнеса, высокий уровень технологичности и стабильные финансовые результаты будут повышать доверие инвесторов к ВТБ», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.