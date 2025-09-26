Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО остается на высоком уровне

Фото: ВТБ.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по итогам января — августа 2025 года составила 327,6 млрд рублей, что на 3,2% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности группы.Чистая прибыль группы в августе сократилась на 41,1% в годовом сравнении, до 23,9 млрд рублей. Как пояснил в ходе телефонной конференции с журналистами первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, выплата дивидендов в размере 276 млрд рублей неизбежно повлияла на чистые процентные доходы и чистую процентную маржу.Так, чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 24,1% в августе и на 41,4% за восемь месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 35,3 млрд рублей и 221,7 млрд рублей соответственно.Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 2,4% в августе и на 23,2% за восемь месяцев 2025 года, составив 26 млрд рублей и 197,1 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей.По итогам августа 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24,2 трлн рублей, увеличившись на 0,7% за месяц и на 1,8% с начала года. Кредиты юридическим лицам составили 16,7 трлн рублей, увеличившись на 1,1% в августе и на 4,8% за восемь месяцев текущего года. Кредиты физическим лицам остались без изменений в августе и сократились на 4,2% по итогам восьми месяцев, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 августа 2025 года составил 7,5 трлн рублей.Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 августа 2025 года составил 26,4 трлн рублей, сократившись на 0,4% в августе и на 1,9% с начала года. Объем средств физических лиц уменьшился на 1,3% в августе и увеличился на 4,4% с начала 2025 года, достигнув 13,6 трлн рублей. Объем средств юридических лиц вырос на 0,6% в августе и сократился на 7,8% с начала 2025 года, составив 12,8 трлн рублей.