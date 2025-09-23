Учебный класс «Страна железных дорог» открылся в Ростове-на-Дону при поддержке ВТБ

Фото: ВТБ

Тематический класс «Страна железных дорог» открылся в экономическом лицее № 14 Ростова-на-Дону при поддержке ВТБ. Проект реализован в рамках социального партнёрства банка с Северо-Кавказской железной дорогой.В интерактивном кабинете проведён ремонт, установлено современное оборудование и учебный макет железной дороги. Уникальное оснащение позволит школьникам на практике изучать принципы работы железнодорожного транспорта и расширять знания в области технических наук.По словам управляющего ВТБ в Ростовской области – вице-президента Юрия Авдеева, проект имеет не только образовательную, но и социальную значимость:«Для ВТБ и наших партнёров – ОАО «РЖД» – это больше, чем совместный проект. Мы инвестируем в будущее региона — в детей, которые завтра станут инженерами, управленцами и новаторами. Поддержка таких инициатив — это часть нашей стратегии: создавать возможности для развития образования и человеческого капитала. Я уверен, что этот класс станет для лицеистов не только учебной аудиторией, но и настоящей точкой притяжения, где рождаются мечты, формируются амбиции и начинается профессиональный путь».Начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин отметил, что создание тематического класса – это возвращение лицея к историческим корням. Экономический профиль с этого года расширится за счёт профориентационной работы по железнодорожным специальностям.До 2002 года экономический лицей № 14 г. Ростова-на-Дону входил в систему отраслевого образования. Более 120 лет образовательное учреждение было железнодорожной школой, а затем – лицеем, где обучались дети работников магистрали.