Хоккейный клуб «Ростов» расторг договор о сотрудничестве с клубом «Сочи»

Фото: ХК Ростов

Хоккейный клуб «Ростов» сообщил о разрыве договора о сотрудничестве с клубом из Сочи. Эту новость клуб разместил на своей официальной странице.В 2021 году «Ростов» и «Сочи» заключили договор о сотрудничестве. В рамках этого соглашения в Ростов-на-Дону можно было направлять игроков с двусторонними контрактами в КХЛ.Кроме того, из-за прекращения сотрудничества с клубом «Сочи» работа с молодёжной командой «Капитан» из Ступино также будет остановлена.