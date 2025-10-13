Новости
Хоккейный клуб «Ростов» расторг договор о сотрудничестве с клубом «Сочи»

Хоккейный клуб «Ростов» сообщил о разрыве договора о сотрудничестве с клубом из Сочи. Эту новость клуб разместил на своей официальной странице.

В 2021 году «Ростов» и «Сочи» заключили договор о сотрудничестве. В рамках этого соглашения в Ростов-на-Дону можно было направлять игроков с двусторонними контрактами в КХЛ.

Кроме того, из-за прекращения сотрудничества с клубом «Сочи» работа с молодёжной командой «Капитан» из Ступино также будет остановлена.
Фото: ХК Ростов
