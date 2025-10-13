Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» потерпел поражение от «Динамо» на выезде

Фото: БАК БАРС РГЭУ

Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» потерпел поражение от «Динамо» в матче, прошедшем 13 октября в Грозном в рамках российского Чемпионата.Донская команда столкнулась с трудностями с самого начала игры. Стало очевидно, что соперник намерен решительно бороться за лидерство. В стартовом периоде «БАРСы» уступали 10 очков.Во втором, третьем и четвертом периодах «БАРС-РГЭУ» показал достойный уровень игры, проигрывая противнику всего по 3 очка в каждом из них. К сожалению, преимущество, полученное грозненским клубом в дебютной четверти, оказалось определяющим фактором.Окончательный результат баскетбольного матча - 79:60 в пользу «Динамо».В турнирной таблице «БАРСы» находятся на 11-й строчке из 16 команд-участниц.