Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» потерпел поражение от «Динамо» на выезде
Баскетбольный клуб «БАРС-РГЭУ» потерпел поражение от «Динамо» в матче, прошедшем 13 октября в Грозном в рамках российского Чемпионата.

Донская команда столкнулась с трудностями с самого начала игры. Стало очевидно, что соперник намерен решительно бороться за лидерство. В стартовом периоде «БАРСы» уступали 10 очков.

Во втором, третьем и четвертом периодах «БАРС-РГЭУ» показал достойный уровень игры, проигрывая противнику всего по 3 очка в каждом из них. К сожалению, преимущество, полученное грозненским клубом в дебютной четверти, оказалось определяющим фактором.

Окончательный результат баскетбольного матча - 79:60 в пользу «Динамо».

В турнирной таблице «БАРСы» находятся на 11-й строчке из 16 команд-участниц.
Фото: БАК БАРС РГЭУ
