ВТБ увеличил число вкладчиков на 2 млн человек в этом году

Фото: ВТБ

Несмотря на снижение ставок по сберегательным продуктам на рынке, общее количество вкладчиков в ВТБ продолжает активно расти. С начала года число клиентов, доверяющих банку свои сбережения, увеличилось с 11,6 млн до 13,6 млн человек. Эта тенденция показывает, что сберегательные инструменты – вклады и накопительные счета – остаются привлекательными для населения в текущих макроэкономических условиях.С начала года ВТБ нарастил вложения розничных клиентов до 11,1 трлн рублей. На вклады физлиц приходится 8,0 трлн рублей, 1,8 трлн рублей – на накопительные счета.По прогнозам ВТБ, рынок сбережений в России вырастет на 15% к концу 2025 года и достигнет 66,2 трлн рублей.