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На Солнце случилось сразу 40 вспышек

На Солнце случилось сразу 40 вспышек
На Солнце специалисты зафиксировали мощный всплеск активности. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.

Всего за двое суток 3 и 4 февраля было зарегистрировано 40 вспышек. При этом 13 из них по уровню М. Высших баллов пока не было. Однако это значительный всплеск активности для Земли.

Уже в ближайшие сутки стоит ожидать магнитные бури. Согласно прогнозам, шторм следует ожидать с 8 по 11 февраля.

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Необходимо отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, лучше отказаться от вредной еды и сократить количество выпитого кофе.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
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