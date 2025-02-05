На Солнце случилось сразу 40 вспышек

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце специалисты зафиксировали мощный всплеск активности. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории Солнечной астрономии.Всего за двое суток 3 и 4 февраля было зарегистрировано 40 вспышек. При этом 13 из них по уровню М. Высших баллов пока не было. Однако это значительный всплеск активности для Земли.Уже в ближайшие сутки стоит ожидать магнитные бури. Согласно прогнозам, шторм следует ожидать с 8 по 11 февраля.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Необходимо отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок. Кроме того, лучше отказаться от вредной еды и сократить количество выпитого кофе.