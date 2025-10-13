Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Около 700 гектаров леса пострадало в пожарах в Ростовской области. Данными за 2025 год поделились 13 октября на пресс-конференции.В текущем году случилось 56 лесных пожаров. Это на 14 возгораний или 33% больше, чем в прошлом году. Тогда было зафиксировано 42 пожара.При этом несмотря на увеличение количества таких происшествий, их общая площадь уменьшилась. В 2024 году сгорело 841 гектаров, а в 2025 году - 690. Разница составляет в 151 гектар или 82%.Замгубернатора Ростовской области Сергей Бодряков отметил, что в этом году все возгорания в лесах были потушены в течение первых суток.В 90% случаев причиной возникновения пламени является человек. К примеру, отдыхающие могли оставить костер не до конца потушенным.