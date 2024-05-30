На Ростов с 31 мая из-за вспышки на Солнце обрушатся магнитные бури

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Ростов из-за вспышки на Солнце с 31 мая обрушатся магнитные бури. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Вспышки балла X1.4 случились 29 мая около 17:00. Они стали причиной бурь, которые следует ожидать с 31 по мая по 1 июня.В пятницу бури обрушатся на Землю с 18:00 до полуночи. По силе вспышка достигнет балла G2. 1 июня шторм закончится в 12:00.Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы избежать недомоганий, необходимо воздержаться от физической и умственной нагрузки. Рекомендуется отказаться от вредной еды и кофе.