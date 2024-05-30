Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Ростов с 31 мая из-за вспышки на Солнце обрушатся магнитные бури

На Ростов с 31 мая из-за вспышки на Солнце обрушатся магнитные бури
На Ростов из-за вспышки на Солнце с 31 мая обрушатся магнитные бури. Информацию об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Вспышки балла X1.4 случились 29 мая около 17:00. Они стали причиной бурь, которые следует ожидать с 31 по мая по 1 июня.
В пятницу бури обрушатся на Землю с 18:00 до полуночи. По силе вспышка достигнет балла G2. 1 июня шторм закончится в 12:00.

Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение состояния здоровья. Чтобы избежать недомоганий, необходимо воздержаться от физической и умственной нагрузки. Рекомендуется отказаться от вредной еды и кофе.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.