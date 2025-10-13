Новости
Детская областная больница Ростова судится с УФАС региона

В Ростове-на-Дону Областная детская клиническая больница участвует в судебном разбирательстве с региональным отделением Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Сведения об этом деле размещены в картотеке Арбитражного суда Ростовской области.

В конце августа текущего года медицинское учреждение подало в арбитражный суд заявление с просьбой признать недействительным решение антимонопольной службы.

Суть дела связана с государственным контрактом на поставку медицинских изделий. В июле текущего года больница инициировала тендер на закупку «шприца общего назначения». Победителем конкурса стало общество с ограниченной ответственностью «СОФ «БАРО».

Но после того как контракт был подписан, компания «СОФ «БАРО» обратилась с жалобой на больницу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. Поставщик выразил мнение, что больница нарушила Федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при формировании требований к закупаемому товару.
