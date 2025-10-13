В Ростовской области в 15 городах и районах начался отопительный сезон

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области в 15 городах и районах стартовал отопительный сезон. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.Отопительный сезон стартовал: в Волгодонске, Боковском, Верхнедонском, Зимониковском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Неклиновском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.Первоочередно тепло появилось в соцучреждениях. Позднее отопление дадут и в многоэтажки, когда в течение пяти днем столбики термометров не прогреются выше +8 градусов.