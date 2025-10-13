Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области в 15 городах и районах начался отопительный сезон

В Ростовской области в 15 городах и районах начался отопительный сезон
В Ростовской области в 15 городах и районах стартовал отопительный сезон. Информация об этом появилась на сайте донского правительства.

Отопительный сезон стартовал: в Волгодонске, Боковском, Верхнедонском, Зимониковском, Куйбышевском, Мартыновском, Матвеево-Курганском, Морозовском, Неклиновском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.

Первоочередно тепло появилось в соцучреждениях. Позднее отопление дадут и в многоэтажки, когда в течение пяти днем столбики термометров не прогреются выше +8 градусов.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.