Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие ростовского ипподрома

Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие ростовского ипподрома
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие ростовского ипподрома. По данным главы региона, территория находится в частной собственности и решение о ликвидации организации принадлежит не правительству.

9 октября стало известно о закрытии ипподрома, что вызвало сильное беспокойство среди конников и неравнодушных жителей Ростова. Этот ипподром, один из старейших в стране, функционировал более ста лет. Такое извести не могло не взбудоражить общественность.

Как объяснил Юрий Слюсарь, объект уже много лет находится в частных руках. Собственник продал его краснодарской компании «Неометрия».

-Мы не вправе диктовать новому собственнику, что делать со своим активом. Юридически — никак. «Неометрия» пришла к нам с проектом безликой многоэтажной застройки. В наших силах такой проект не пропустить, и мы это сделаем, - добавил губернатор.

Правительство решительно выступает за создание большого парка с культурно-общественными пространствами в этом месте.

Как добавил Юрий Слюсарь, он планирует провести встречу с конниками.
Фото: Юрий Слюсарь
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.