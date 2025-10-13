Фото: Юрий Слюсарь

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал закрытие ростовского ипподрома. По данным главы региона, территория находится в частной собственности и решение о ликвидации организации принадлежит не правительству.9 октября стало известно о закрытии ипподрома, что вызвало сильное беспокойство среди конников и неравнодушных жителей Ростова. Этот ипподром, один из старейших в стране, функционировал более ста лет. Такое извести не могло не взбудоражить общественность.Как объяснил Юрий Слюсарь, объект уже много лет находится в частных руках. Собственник продал его краснодарской компании «Неометрия».-Мы не вправе диктовать новому собственнику, что делать со своим активом. Юридически — никак. «Неометрия» пришла к нам с проектом безликой многоэтажной застройки. В наших силах такой проект не пропустить, и мы это сделаем, - добавил губернатор.Правительство решительно выступает за создание большого парка с культурно-общественными пространствами в этом месте.Как добавил Юрий Слюсарь, он планирует провести встречу с конниками.