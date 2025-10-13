Самые крохотные квартиры в Ростове-на-Дону: жилье площадью 10 квадратных метров

Фото: Avito

Текущая экономическая обстановка, рост инфляции и отмена льготной ставки по ипотеке с каждым годом усложняют приобретение недвижимости. В ответ на это рынок подстроился, и появился такой тип недвижимости, как квартиры-"крошки". В таких странах, как Китай, Япония и Южная Корея, широко практикуется сдача микроквартир, постепенно явление захватывает и Европу.В России жилье тоже дорожает. Специально под малую квадратуру строить дома у нас еще не начали, однако все чаще стало разделение коммунальных квартир и изоляция комнат в общежитиях. Причина — необходимость сделать более доступной покупку личного жилья.В них размещают спальное место, бытовую и кухонную технику, шкафы, рабочее место, санузел. Но даже при формальном наличии всего необходимого остается вопрос, насколько комфортными можно считать такие квартиры.Тренд затронул и Ростов-на-Дону. В донской столице квартирки в 10 квадратных метров стоят от 1 миллиона 200 тысяч.Именно такая цена у студии на Большой Садовой. Из 10 квадратных метров жилые 6 — как размер одной кухни или ванной комнаты в панельном доме.Спальное место тут одиночное, потому что больше не вместится, а рабочий стол прямо над ним, прибитый к подоконнику. Санузел совмещенный, холодильник водружен на кухонную столешницу.К решению потенциального покупателя может склонить месторасположение в центре — практически на Театральной площади.В Пролетарском районе есть вариант немного попросторнее. Его стоимость — 1 миллион 600 тысяч (100 из них — агентству). Это однокомнатная квартира метражом 10,8 квадратного метра. В наличии 8 квадратных метров жилой площади. Санузел раздельный, кровать помещается двуспальная.11 квадратных метров стоят уже 1 миллион 990 тысяч. Такую квартиру продают на улице Обороны в Ленинском районе.При этом жилая зона ограничивается 7 квадратными метрами — здесь не хватило места на полноценную кухонную зону, некуда поставить плиту. Зато в двух шагах Центральный рынок.Если же вы ищете недвижимость не для покупки, а для съема, микроквартиры к вашим услугам и здесь.Например, аренда 10 квадратных метров в «хрущевке» Октябрьского района стоит 15 тысяч рублей в месяц. За эту сумму можно будет получить кровать под потолком, рабочее место и кухонную зону. Санузел врезан в кухню, а унитаз расположен прямо под душем.Другая, чуть более эргономичная квартира есть в Советском районе. В 10 квадратных метрах относительно свободно размещены две комнаты. Аренда для такого варианта составит 28 тысяч рублей.Существуют две нормы по допустимому метражу жилья — санитарная и социальная. Они используются в случаях, когда государство выделяет человеку место жительства по тем или иным причинам, но, по сути, регламентируют минимальный размер пространства, в котором может жить человек.Санитарная норма составляет 6 квадратных метров и применяется только для временного жилья. Социальная определяет, в какой квадратуре люди могут проживать постоянно. В Ростовской области она соответствуют федеральной: 33 квадратных метра для одного человека, 42 квадратных метра на двоих и по 18 на каждого, если в семье три и больше человек.