Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Живой нашли без вести пропавшую школьницу из Ростова

Живой нашли без вести пропавшую школьницу из Ростова

В Ростове-на-Дону обнаружена живой 15-летняя девушка, которая ранее считалась пропавшей без вести. Об этом сообщило Главное управление МВД Ростовской области.

Девятого октября Анастасия К. покинула дом. Как оказалось, в тот день у неё произошла ссора с родителями. После конфликта девушка решила уйти из дома. Когда родители заметили, что она пропала, обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров, чтобы начать поиски.

Школьницу искали несколько дней в городе и по всей области. Днём 13 октября стало известно, что Анастасия найдена живой. С девушкой не было совершено никаких противоправных действий.
Фото: Национальный центр помощи Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.