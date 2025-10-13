Живой нашли без вести пропавшую школьницу из Ростова

Фото: Национальный центр помощи Ростовской области

В Ростове-на-Дону обнаружена живой 15-летняя девушка, которая ранее считалась пропавшей без вести. Об этом сообщило Главное управление МВД Ростовской области.Девятого октября Анастасия К. покинула дом. Как оказалось, в тот день у неё произошла ссора с родителями. После конфликта девушка решила уйти из дома. Когда родители заметили, что она пропала, обратились в полицию и попросили помощи у волонтёров, чтобы начать поиски.Школьницу искали несколько дней в городе и по всей области. Днём 13 октября стало известно, что Анастасия найдена живой. С девушкой не было совершено никаких противоправных действий.