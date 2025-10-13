В Ростове-на-Дону горел аварийный дом на Мечникова

Фото: Соцсети.

В Ростове горел аварийный дом на улице Мечникова, 53. ЧП произошло 13 октября около 18:40. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.Огонь разгорелся в бесхозной постройке и распространился на площади 40 квадратов. На место очевидцы вызвали 20 спасателей на семи спецмашинах. Пламя потушили около 20:20.Добавим, что трехэтажное здание было признано аварийным в 2014 году. А в 2018 году жильцы были расселены. Местные власти хотели снести постройку, но этого спустя шесть лет не случилось. Дом № 53, а также соседнее заброшенное здание № 51 уже горели неоднократно. Последний раз – в апреле 2025 года.Жильцы предполагают, что пожары возникают из-за проживающих в здании асоциальных личностей.