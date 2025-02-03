На Солнце случилось сразу шесть вспышек
На Солнце произошло сразу несколько вспышек. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.
Всего за сутки 3 февраля зафиксировали шесть вспышек балла М. Одна из них могла достигнуть высшего Х балла, но не хватило около 10%.
Не исключено, что в ближайшее время на Солнце снова произошла мощная вспышка. Тогда стоит ожидать череду мощных магнитных бурь.
В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок.