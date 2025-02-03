На Солнце случилось сразу шесть вспышек

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

На Солнце произошло сразу несколько вспышек. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Всего за сутки 3 февраля зафиксировали шесть вспышек балла М. Одна из них могла достигнуть высшего Х балла, но не хватило около 10%.Не исключено, что в ближайшее время на Солнце снова произошла мощная вспышка. Тогда стоит ожидать череду мощных магнитных бурь.В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия. Чтобы улучшить состояние здоровья, необходимо отказаться от тяжелых физических и умственных нагрузок.