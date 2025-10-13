Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону наблюдается острая нехватка водителей троллейбусов, что составляет 68% от необходимого числа, по данным городской администрации.Проблема с общественным транспортом в городе остается актуальной. Пассажиры регулярно жалуются на недостаток автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах, что приводит к длительным ожиданиям на остановках. Власти связывают эту ситуацию с дефицитом водителей.В октябре компания «РТК», обслуживающая все трамваи и троллейбусы города, а также некоторые автобусные маршруты, заявила о серьезной нехватке водителей троллейбусов. На предприятии «РТК» дефицит водителей троллейбусов составляет 91 человек, это 68% от требуемого количества.Власти донской столицы начали предпринимать соответствующие меры.