В Ростове-на-Дону наблюдается острая нехватка водителей троллейбусов

В Ростове-на-Дону наблюдается острая нехватка водителей троллейбусов, что составляет 68% от необходимого числа, по данным городской администрации.

Проблема с общественным транспортом в городе остается актуальной. Пассажиры регулярно жалуются на недостаток автобусов, троллейбусов и трамваев на маршрутах, что приводит к длительным ожиданиям на остановках. Власти связывают эту ситуацию с дефицитом водителей.

В октябре компания «РТК», обслуживающая все трамваи и троллейбусы города, а также некоторые автобусные маршруты, заявила о серьезной нехватке водителей троллейбусов. На предприятии «РТК» дефицит водителей троллейбусов составляет 91 человек, это 68% от требуемого количества.

Власти донской столицы начали предпринимать соответствующие меры.
Фото: Дондей
