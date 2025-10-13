— Змей просто тьма, — делится впечатлениями один из грибников.

Фото: соцсети

Грибники Ростовской области заметили нашествие змей в лесах и на полянах. Об этом они сообщили в социальных сетях.В середине осени в регионе начались сильные дожди. Температура оставалась достаточно теплой для роста грибов. В выходные, 11 и 12 октября, любители тихой охоты отправились в леса и поля. Однако их ждали не только грибы, но и неожиданные «соседи» — змеи.Больше всего змей заметили в окрестностях хутора Калинина в Мясниковском районе. Вероятно, из-за повышенной влажности они выползли из своих укрытий. Но с приближением холодов змеи отправятся на зимовку в более теплые и укромные места.