Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Грибники Ростовской области заметили нашествие змей в лесах

Грибники Ростовской области заметили нашествие змей в лесах
Грибники Ростовской области заметили нашествие змей в лесах и на полянах. Об этом они сообщили в социальных сетях.

В середине осени в регионе начались сильные дожди. Температура оставалась достаточно теплой для роста грибов. В выходные, 11 и 12 октября, любители тихой охоты отправились в леса и поля. Однако их ждали не только грибы, но и неожиданные «соседи» — змеи.

 — Змей просто тьма, — делится впечатлениями один из грибников.


Больше всего змей заметили в окрестностях хутора Калинина в Мясниковском районе. Вероятно, из-за повышенной влажности они выползли из своих укрытий. Но с приближением холодов змеи отправятся на зимовку в более теплые и укромные места.
Фото: соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.