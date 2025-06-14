Мощная магнитная буря обрушилась на Ростовскую область ночью 13 июня

Фото: лаборатория солнечной астрономии

В ночь на 13 июня в Ростовской области разразилась сильная геомагнитная буря, интенсивность которой, по информации специалистов лаборатории солнечной астрономии, поднялась выше уровня G2.Примерно в 6 утра 13 июня началось геомагнитное возмущение, достигшее отметки G1. Прогнозируется, что после полудня, начиная с 12:00, сила магнитной активности пойдет на спад.Впоследствии, 14 июня, с 6 утра и до полудня, ожидается снижение интенсивности магнитной бури, но в полдень магнитосфера вновь перейдет в состояние возбуждения.В период с 14 на 15 июня геомагнитные колебания превысят уровень G1. Предполагается, что к 6 утра их воздействие начнет ослабевать.Следует отметить, что в эти дни жители Ростова могут ощутить ухудшение самочувствия: головные боли, головокружение, тошноту и общую слабость. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют обеспечить себе не менее восьми часов сна в сутки, выполнять утреннюю гимнастику и принимать контрастный душ. Также врачи советуют воздержаться от употребления кофе и тяжелой пищи.