На Ростовскую область обрушатся самые мощные магнитные бури

Фото: Лаборатория солнечной астрономии

Согласно прогнозам специалистов из Лаборатории солнечной астрономии, 22 марта Земля столкнется с геомагнитными колебаниями, которые достигнут отметки G3. Это станет наиболее интенсивным событием за последние два месяца, особенно для Ростовской области.Первые признаки возмущения магнитного поля Земли стали заметны в ночь на 21 марта и к утру 22 марта достигли уровня G1, что соответствует 5 баллам по шкале геомагнитной активности. Это вызвано увеличением скорости солнечного ветра. Предполагается, что во второй половине дня геомагнитная ситуация придет в норму.Тем не менее в ночь на 23 марта стоит ожидать новой волны магнитных бурь. Ученые предсказывают, что к концу дня сила геомагнитных возмущений достигнет показателя G1.67. Наиболее сильное воздействие придётся на Ростовскую область в период с 3 до 6 часов утра 23 марта (воскресенье) по московскому времени, мощность бури может достигнуть уровня G3. Аналогичное явление фиксировалось в начале января текущего года.Метеозависимые люди могут испытывать различные недомогания: головную боль, тошноту, сильные головокружения и усталость.