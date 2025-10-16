Ростовскую область в течение 16 октября накроют мощные магнитные бури

Фото: ИИ.

На Ростовскую область надвигаются мощные магнитные бури. Актуальные данные разместили специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Геомагнитные удары будут атаковать Землю около полуночи. Они по силе достигнут уровня G2 (средняя буря). Причиной высокой солнечной активности стали 11 вспышек, в том числе две сильных, уровня М (высокий).- Основное геомагнитное воздействие ожидается в интервале с пятницы по воскресенье. В этот же период могут возобновиться интенсивные полярные сияния, - пишут эксперты.Метеозависимым людям в этот период рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку, чтобы избежать недомогания.