Экс-мэра Новочеркасска Юрия Лысенко оставили в СИЗО до 13 ноября

По данным портала DonDay, Ленинский районный суд постановил продлить меру пресечения в виде заключения под стражей для экс-мэра Новочеркасска ещё на два месяца.

Следовательно, бывший высокопоставленный чиновник продолжит находиться под стражей до 13 ноября. Задержание бывшего руководителя администрации Новочеркасска произошло 15 мая в связи с обвинениями в коррупции, а именно в получении взятки в особо крупном размере.

Как утверждает следствие, за существенную сумму денег чиновник обещал помощь в процессе строительства школы и последующей оплате работ из бюджета. В качестве незаконного вознаграждения должностному лицу были переданы земельный участок и оказана поддержка в строительстве частного дома. Общий размер ущерба оценивается более чем в 8 миллионов рублей. В качестве посредника в передаче взятки выступал Любим Белов.

Вероятно, речь идет о строительстве учебного заведения в районе улицы Ветеринарной. Строительство школы на 1 200 мест и детского сада в новом микрорайоне активно освещалось в СМИ.
Фото: Соцсети
