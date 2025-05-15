Главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко закрыли в СИЗО до 13 июля

Фото: ТГ-канал Юрия Лысенко

Главу администрации Новочеркасска Юрия Лысенко заключили под стражу на два месяца. Решение было принято 15 мая Ленинским районным судом Ростова. Под стражей Лысенко пробудет до 13 июля.Сторона защиты настаивала на домашнем аресте для Юрия Лысенко. Адвокаты подчеркнули, что в материалах дела отсутствуют данные о наличии у подозреваемого заграничного паспорта или имущества, которое могло бы способствовать его побегу. Защита также отметила, что в ходе обысков, проведенных 13 мая, не были обнаружены существенные доказательства вины подозреваемого.По версии следствия, Юрий Лысенко получил взятку от застройщика, а в схеме участвовал его подчиненный — начальник отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Любим Белов.Чиновник пообещал застройщику содействие в строительстве школы на выделенном участке и финансировании проекта за счет бюджетных средств. В качестве взятки он получил земельный участок и помощь в возведении жилого дома. Общая сумма взятки составила более восьми миллионов рублей.