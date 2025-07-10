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Экс-глава Новочеркасска пытался обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу

Экс-глава Новочеркасска пытался обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу
Бывший мэр Новочеркасска пытался оспорить решение суда о заключении под стражу. В конце июня в базе данных Четвёртого кассационного суда общей юрисдикции в Краснодаре появилась апелляционная жалоба, поданная адвокатом Юрием Лысенко. В документе указано, что жалоба касается меры пресечения в виде заключения под стражу.

По всей видимости, адвокаты Юрия Лысенко стремились добиться для него домашнего ареста или иных ограничительных мер. На данный момент решение ещё не принято.

15 мая в Новочеркасске был задержан бывший мэр Юрий Лысенко. Его подозревают в получении крупной взятки.

По версии следствия, чиновник обещал за определённую сумму помочь с постройкой школы и оплатить её строительство из городского бюджета. В качестве взятки он получил землю и содействие в строительстве дома. Ущерб оценивается более чем в 8 миллионов рублей.

В качестве посредника выступал Любим Белов.

После этого Юрий Лысенко и Любим Белов были арестованы. Юрия Лысенко отправили в СИЗО на два месяца.
Фото: Администрация Новочеркасска
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