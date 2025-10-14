ГК "Ростов-Дон" обыграл "Ладу" в домашнем матче

Фото: ГК Ростов-Дон

В донской столице 14 октября гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над «Ладой» в рамках российского Чемпионата.Встреча началась с гола, забитого командой-гостем. Однако, ответ ростовчанок последовал незамедлительно, и к концу первой половины игры ситуация стабилизировалась. Хозяйки площадки завершили первую половину тайма, вырвавшись вперед со счетом 11:10.Во второй половине игры, удаление одной из гандболисток "Лады" позволило ростовской команде эффективно использовать численное преимущество и увеличить отрыв в счете. Вратарь Настя Рябцева, продемонстрировавшая 45% отраженных бросков в первой половине игры, продолжала уверенно защищать ворота.К 40-й минуте матча преимущество "Ростов-Дона" достигло пяти голов – 17:12.Финальный свисток зафиксировал убедительную победу ростовчанок со счетом 29:22 и пополнил копилку команды двумя очками в матче. Это победа совпала с юбилеем 60-летию основания клуба.