Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Страшный пожар в квартире унес жизнь пенсионерки

Страшный пожар в квартире унес жизнь пенсионерки
В Ростове-на-Дону 14 октября произошёл страшный пожар в многоквартирном доме на улице Ларина, в результате которого погибла пожилая женщина.

Ночью в жилом помещении вспыхнули личные вещи. Соседи, почувствовав запах дыма, немедленно вызвали пожарную службу. При проведении спасательных работ на месте происшествия было обнаружено тело 86-летней пенсионерки.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Спасательные работы велись силами 19 специалистов, которые использовали шесть единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: ГУ МЧС РО
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.