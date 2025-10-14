Страшный пожар в квартире унес жизнь пенсионерки
В Ростове-на-Дону 14 октября произошёл страшный пожар в многоквартирном доме на улице Ларина, в результате которого погибла пожилая женщина.
Ночью в жилом помещении вспыхнули личные вещи. Соседи, почувствовав запах дыма, немедленно вызвали пожарную службу. При проведении спасательных работ на месте происшествия было обнаружено тело 86-летней пенсионерки.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.
Спасательные работы велись силами 19 специалистов, которые использовали шесть единиц техники, сообщили в региональном управлении МЧС.