Фото: ГК Ростов Дон

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над тольяттинской «Ладой» выездном матче, который состоялся 11 декабря.С самого начала игры обе команды активно включились в борьбу. Игроки «Лады» старались остановить атаки ростовчанок. Тем не менее, «Ростов-Дон» сумел вырваться вперед, и к середине первого тайма счёт был 12:7. Ближе к завершению первой половины встречи на табло раздались цифры 21:17.Вторая половина матча прошла под знаком доминирования дончанок, которые продолжали атаковать. Команда из Тольятти стремилась сравнять счёт, но ростовчанки уверенно шли к победе. После восьми минут второго тайма гандболистки «Ростов-Дон» забили дополнительно несколько мячей. Игроки «Лады» почти сравняли счет, но времени на опережение у них не осталось. Гости сохраняли своё преимущество.Игра в рамках Суперлиги 2024/25 завершилась со счётом 39:35.