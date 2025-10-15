Новости
В Ростовской области 14 октября объявлена опасность БПЛА

В Ростовской области 14 октября объявлена опасность беспилотных летательных аппаратов. Срочное сообщение было распространено после 23:30.

Гражданам, проживающим в донском крае, советуют не находиться на улице и укрыться в зданиях. Рекомендуется отойти от окон как можно дальше.
Фото: DonDay
