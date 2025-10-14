Новости
В Ростовской области на торги выставили здание рыбного цеха и земельный участок

В Ростовской области на торги выставлены здание рыбного цеха и земельный участок за 7,7 миллиона рублей. Информация об этом размещена на сайте «Торги России».

Лот включает в себя земельный участок площадью 2,7 тысячи квадратных метров и нежилое здание площадью 467,6 квадратного метра. Они расположены в Цимлянске на улице Заводской.

Принять участие в аукционе можно до 10 ноября. Начальная цена лота — 7,7 миллиона рублей. Итоги торгов будут подведены через три дня после окончания приёма заявок.
Фото: Торги России
