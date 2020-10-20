«Ростов-Дон» обыграл «Ладу» со счетом 22:28

ГК «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над «Ладой» со счетом 22:28. Матч Суперлиги Париматч-2020/21 состоялся вечером 21 октября на площадке «Олимп» в Тольятти.Игру открыли голом гандболистки «Лады». Но первый тайм подошел к концу со счетом 13:15 в пользу ростовчанок. Во второй половине игры «Ростов-Дон» укрепил свои позиции и одержал уверенную победу со счетом 22:28.Напомним, следующую игру «Ростов-Дон» проведет дома, с «Астраханочкой». Матч пройдет 29 октября.