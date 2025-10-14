ФК «Ростов» судится с Новороссийским прокатным заводом на 44 млн рублей

Фото: Donday

Футбольный клуб «Ростов» подал иск в суд на Новороссийский прокатный завод. Информация о деле была внесена в картотеку Арбитражного суда Херсонской области.Иск касается бывшего спонсора — Новороссийского прокатного завода – и требует взыскать 30 миллионов рублей по договору, заключенному три года назад. Кроме того, с ответчика хотят получить компенсацию расходов на уплату госпошлины, которая составила более 650 тысяч рублей.Тем не менее арбитраж отклонил исковое заявление, так как футбольный клуб неправильно оформил документы об оплате пошлины. На устранение этого нарушения дается около двух недель, до 31 октября.