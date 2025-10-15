Новости
В Ростовской области нашли живым 53-летнего мужчину, который без вести пропал

В Ростовской области нашли живым 53-летнего Евгения Киреева, который числился пропавшим без вести. Информацию об этом DonDay предоставила жена мужчины, с которым не было контакта с 11 октября.

Евгений проживает в Каменске-Шахтинском. По словам его жены Людмилы, в тот день он позвонил ей утром и сказал, что находится в районе Шахт. После этого связь с ним прервалась.

Супруга обратилась за содействием к средствам массовой информации.

Вечером 14 октября стало известно о благополучном возвращении Евгения домой. Мужчина найден в целости и сохранности.
Фото: Соцсети
