В Ростовской области нашли живым 53-летнего мужчину, который без вести пропал

Фото: Соцсети

В Ростовской области нашли живым 53-летнего Евгения Киреева, который числился пропавшим без вести. Информацию об этом DonDay предоставила жена мужчины, с которым не было контакта с 11 октября.Евгений проживает в Каменске-Шахтинском. По словам его жены Людмилы, в тот день он позвонил ей утром и сказал, что находится в районе Шахт. После этого связь с ним прервалась.Супруга обратилась за содействием к средствам массовой информации.Вечером 14 октября стало известно о благополучном возвращении Евгения домой. Мужчина найден в целости и сохранности.